Поліція розслідує зникнення вдови, доньки і водія вбитого сумського активіста

Поліція почала розслідування зникнення вдови, доньки і водія вбитого громадського діяча, колишнього депутата і чиновника Сумської міськради Анатолія Жука за статтею "умисне вбивство". Про в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив старший інспектор відділу комунікацій Сумської поліції Володимир Крупецьких.

"На даний час співробітники поліції проводять слідчо-оперативні заходи по встановленню та місцезнаходженню зниклих. Відкрито кримінальне провадження за ознаками пункту 1 та 2 ч.2 статті 115", – сказав він.

Як повідомлялося, у Сумах пропали вдова і донька вбитого громадського діяча, колишнього депутата і чиновника місцевої міськради Анатолія Жука.

Про зникнення Анни Жук в Сумській міськвідділ поліції заявив один з друзів сім'ї. Сталося це напередодні, близько 14:30.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо про смерть 35-річного лідера громадської організації "Сумчани", колишнього депутата і чиновника Сумської міської ради Анатолія Жука, який неодноразово критикував і кілька років поспіль судився з місцевою владою. Його знайшов батько у дворі будинку у калюжі крові.

За останньою інформацією прокуратури, смерть чоловіка настала близько 18:00. Його застрелили, коли він спав у дворі свого будинку на карематі. Вистрілили в спину, в район серця та ліву скроню.

Зараз офіційно розглядається кілька версій вбивства: від побутового до замовного або пов'язаного з професійною діяльністю загиблого.