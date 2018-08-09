ООС: Ворог стріляв із важкого озброєння

Упродовж минулої доби, 08 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Противник 44 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі двічі із важкого озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Майорська, Новоселівки Другої, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм наші позиції біля Кримського та Авдіївки, а неподалік від Майорська зафіксоване бойове зіткнення.

Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення. З одним військовослужбовцем Об'єднаних сил втрачений зв’язок в ході бойового зіткнення. Пошуки тривають.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського. О 06.25 год. зі стрілецької зброї ворог відкрив вогонь у напрямку КПВВ «Майорське». Оголошено режим «Червоний». Пропуск громадян тимчасово призупинений. Важке озброєння поточної доби не застосовувалося.

За даними розвідки двох окупантів знищено, четверо дістали поранення.