Сестра Сенцова: Олег перебуває в критичному стані

Стан українського політв'язня режисера Олега Сенцова набагато гірший, ніж він говорить. Про це заявила його двоюрідна сестра Наталя Каплан, передає Громадське.

Вона наполягає на тому, що за українцем потрібно відправити медичний літак і "терміново витягувати".

"Його небезпечно перевозити навіть звичайним пасажирським літаком, а якщо його хочуть відправити по етапу, так званими" столипінськими поїздами", то він там точно не виживе. Я добре знаю Олега і якщо він скаржиться, а зараз він скаржиться і передбачає кінець, то можу сказати, що все дуже погано і це можна множити на 100, тому що Олег з тих, хто не говорить, що погано до останнього", - поділилася вона.

Втім, за словами російських лікарів, здоров'я Сенцова "відносно стабільне".

Нагадаємо, український політв'язень голодує 87-й день.