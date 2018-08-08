На Закарпатті контрабандисти стріляли в прикордонника

Одну з спроб переміщення товарів за допомогою літальних апаратів виявили учора прикордонники Мукачівського загону поблизу населеного пункту Великий Бичків. Під час несення служби наряд, очолюваний начальником прикордонного підрозділу, зафіксував політ квадрокоптера з території Румунії в Україну. Аби викрити місця можливого злету та посадки безпілотника прикордонники відстежували його переміщення. Невдовзі охоронці кордону зафіксували його посадку на території одного з помешкань.

У цей час, до офіцера підбігло троє чоловіків та почали наносити йому удари. Один з чоловіків вистрелив прикордоннику у спину з травматичної зброї.

З метою припинення злочину, до місця події викликано наряд поліції.

Двох нападників затримано, особа третього наразі встановлюється. Також вилучено травматичну зброю, з якої, ймовірно, стріляли у прикордонника.

Інформацію про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.345 КК України «Погроза або насильство до працівника правоохоронного органу» внесено до ЄРДР.