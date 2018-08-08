Голова МЗС Литви: Грузія і Україна найближчим часом не вступлять у НАТО

Найближчим часом Грузія не вступить у НАТО. Про це у вівторок, 7 серпня, заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, який спільно з головами міністерств закордонних справ Польщі і Латвії та віце-прем’єром України перебував з дводенним візитом в Грузії у зв’язку з десятими роковинами російської агресії проти цієї країни.

«Це майбутнє є туманним, але ми закликаємо послідовно проводити реформи і, коли настане момент політичних рішень, країни будуть готові», - сказав Лінкявічюс в інтерв’ю радіостанції «Żiniu Radijas».

Литовський міністр нагадав, що Грузія не є єдиною країною на пострадянському просторі, що демонструє ініціативу стати членом Північноатлантичного альянсу.

«Цього хочуть також Україна, Молдова та Вірменія, але розв’язані Кремлем територіальні та етнічні конфлікти дуже перешкоджають можливості цих держав зблизитися з європейськими економічними та безпековими структурами», - сказав очільник литовської дипломатії.