На Закарпатті затримано військових, які продавали вибухівку

Зловмисники викрадали засоби ураження з військової частини.

Співробітники СБ України викрили на Закарпатті двох військовослужбовців на реалізації вибухівки.

Оперативники спецслужби встановили що зловмисники викрадали засоби ураження з військової частини для подальшого збуту. Правоохоронці задокументували факт реалізації військовослужбовцями 1,3 кілограма тротилу, п’ятьох детонаторів та набоїв до автомата Калашникова.

Співробітники СБ України затримали військових під час спроби продажу понад семи кілограмів тротилу, двохсот грамів пластиду, десятків електричних та механічних детонаторів.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 410 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

На даний час зловмисники затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення військовим про підозру в скоєння злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисників проводилася під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

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