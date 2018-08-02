Капітан поліції вимагав 28 тисяч гривень від мешканця Маріуполя

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, спільно з прокуратурою викрили на хабарі старшого слідчого Головного управління Нацполіції у Донецькій області.

Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав двадцять вісім тисяч гривень від мешканця Маріуполя. За вказану суму слідчий обіцяв не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди

Співробітники СБУ затримали зловмисника поблизу відділу поліції під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі двадцять п`ять тисяч гривень.

Наразі поліцейському оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії.