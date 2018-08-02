На Вінниччині викрали на хабарі суддю

Посадовець за посередництва адвоката вимагав двадцять тисяч гривень від місцевого мешканця.

На Вінниччині співробітники Служби безпеки України спільно з детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили на хабарі виконуючого обов’язки голови одного з районних судів області.

Співробітники спецслужби встановили, що посадовець за посередництва адвоката вимагав двадцять тисяч гривень від місцевого мешканця. За вказану суму зловмисник обіцяв закрити адміністративну справу за водіння в нетверезому стані.

Правоохоронці затримали суддю та посередника на робочому місці після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії в рамках.

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