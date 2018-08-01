У Києві кількість отруєних шаурмою зросла до 50 осіб

У Києві госпіталізували 50 осіб з інфекційними отруєннями після вживання шаурми. Про це РБК-Україна повідомив начальник Головного управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Києві.

За його словами, за даними на 1 серпня від отруєння шаурмою в Києві постраждали вже 50 осіб.

"Станом на зараз отруєних вже 50 осіб. В даний час проводяться дії по встановленню всіх обставин отруєння. Ті місця, де відбувався продаж, вже закриті і не працюють. Відомо, що продаж шаурми відбувалася територіально на станціях метро "Лісова", "Дарниця", "Оболонь" та "Поштова площа", - розповів він.

Ведучий інфекціоніст України Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook повідомила, що хворі продовжують надходити, серед них є вагітні. Вона зазначила, що клінічні показники захворювання схожі на сальмонельоз.

Напередодні постраждалі купували шаурму на Броварському проспекті, після вживання якої стали себе погано почувати. Їх доставили в лікувальні установи. За даними поліції, в чергову частину Дніпровського управління поліції вчора протягом дня надійшли повідомлення лікарів з різних інфекційних відділень медичних установ про госпіталізацію громадян з гострими кишковими інфекціями.