Швеція виділить на реформи в Україні $ 380 000

Уряд Швеції на середу, 1 серпня, надасть Україні 380 тисяч доларів додаткової фінансової підтримки реформ. Про це повідомляє Європейська правда.

Відзначено, що шведська влада виділила кошти фінансової підтримки для українського об'єднання громадських організацій та експертів Реанімаційний пакет реформ (РПР) на 12 місяців. Це має допомогти у сприянні подальшим реформам та розвитку громадянського суспільства в Україні.

Посольство Швеції відзначає, що РПР вдалося зарекомендувати себе як надійний партнер і продемонстрував ефективну модель співпраці влади та громадськості в забезпеченні демократичних перетворень в Україні. Саме тому Швеція вирішила продовжити свою підтримку цієї організації.

Очікується, що за наступний рік РПР отримає юридичний статус, а подальше фінансування буде направлятися безпосередньо в організацію.