У Чернівцях на хабарі взяли слідчого Нацполіції

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі слідчого Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.

Оперативники спецслужби встановили, що капітан поліції вимагав чотири з половиною тисячі доларів США від двох місцевих мешканок. За вказану суму посадовець пообіцяв вплинути на рішення працівників прокуратури щодо укладення угоди про визнання винуватості та призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, за збут наркотичних засобів однією з жінок.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї суми неправомірної вигоди на одній із вулиць Чернівців.

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.