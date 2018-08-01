У Чернівцях на хабарі взяли слідчого Нацполіції
Затримали зловмисника під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі слідчого Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області.
Оперативники спецслужби встановили, що капітан поліції вимагав чотири з половиною тисячі доларів США від двох місцевих мешканок. За вказану суму посадовець пообіцяв вплинути на рішення працівників прокуратури щодо укладення угоди про визнання винуватості та призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, за збут наркотичних засобів однією з жінок.
Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї суми неправомірної вигоди на одній із вулиць Чернівців.
Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.