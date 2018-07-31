Поліція оголосила план «Сирена» по розшуку вбивці жителя Бердянська

З метою затримання зловмисника у місті введено оперативний план «Сирена». На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом обласної поліції. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва Національної поліції України.

31 липня до поліції Запорізької області надійшло повідомлення про те, що близько 12:30 по вулиці Східній в місті Бердянськ невідомий вистрелив у 43-річного місцевого мешканця, після чого зник з місця події. Від отриманого тілесного ушкодження потерпілий помер.

За попередньою інформацією, загиблий є громадським активістом та учасником антитерористичної операції на сході України.

За наказом першого заступника Голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна на території Запорізької і Донецької областей введено в дію оперативний план «Сирена». Правоохоронці вживають заходів для встановлення та затримання особи, причетної до скоєння злочину.

На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом обласної поліції. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва Національної поліції України.