Поліція оголосила план «Сирена» по розшуку вбивці жителя Бердянська

Поліція оголосила план «Сирена» по розшуку вбивці жителя Бердянська

У Бердянську невідомий вистрелив у 43-річного місцевого активіста, після чого зник з місця події.

Джерело: Відомості

З метою затримання зловмисника у місті введено оперативний план «Сирена».  На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом обласної поліції. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва Національної поліції України.

31 липня до поліції Запорізької області надійшло повідомлення про те, що близько 12:30 по вулиці Східній в місті Бердянськ невідомий вистрелив у  43-річного місцевого мешканця, після чого зник з місця події. Від отриманого тілесного ушкодження потерпілий помер.

За попередньою інформацією, загиблий є громадським активістом та учасником антитерористичної операції на сході України.

За наказом першого заступника Голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна на території Запорізької і Донецької областей введено в дію оперативний план «Сирена».  Правоохоронці вживають заходів для  встановлення та затримання особи, причетної до скоєння злочину.  

На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом обласної поліції. Розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва Національної поліції України.

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