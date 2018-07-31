Чоловік за 100 тисяч намагався продати тримісячну дитину

Вчора, 30 липня, оперативні працівники прикарпатської поліції спільно із СБУ в області під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 27-річного уродженця Закарпаття. Встановлено, що чоловік намагався продати свого трьохмісячного сина.

Немовля доставили до лікувального закладу для медичного огляду.

Наразі слідчими доводиться причетність до злочину ще кількох осіб.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

Чоловік затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вказаному злочині та обрання судом запобіжного заходу у вигляді отримання під вартою.

За такі дії йому загрожує ув'язнення на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.