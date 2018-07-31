У чоловіка вилучили 8 гранат та більше семи десятків набоїв

Працівники детективного підрозділу Слідчого управління поліції області разом зі співробітниками СБУ виявили та вилучили в приватній садибі 8 гранат та більше семи десятків набоїв. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження з‘ясовується походження боєприпасів.

Під час оперативного відпрацювання нелегальних каналів поставки на мирні території зброї з зони ведення бойових дій, в поле зору правоохоронців потрапив один з жителів Сумського району. Маючи санкцію суду, детективи та співробітники СБУ завітали до 61-річного чоловіка додому з обшуком. І в одному з господарських приміщень знайшли сховок з боєприпасами.

Відтак, правоохоронці виявили та вилучили корпус до гранати Ф-1 та запал до нього, 75 патронів різного калібру та 7 осколкових гранат для підствольного гранатомету.

Наразі все вилучене направлене на експертне дослідження.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами), поліція з‘ясовує походження виявлених предметів. Слідчі дії тривають.