На Івано-Франківщині зловмисники організували масштабний збут синтетичних наркотиків та виробництво марихуани

В Івано-Франківській області припинили діяльність наркоторговців.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє братів з Калуша налагодили масштабний збут синтетичних наркотиків та виробництво марихуани.

Під час обшуків житла, яке винаймали зловмисники, правоохоронці вилучили партію з трьох тисяч таблеток нарковмісного препарату «Субутекс», вартість якої на «чорному ринку» становить майже дев’ятсот тисяч гривень, та марихуану. Також оперативники спецслужби виявили десять гранат РГД-5, чотири пістолети різних марок та готівку у сумі понад сто тисяч гривень.

Крім того, в одному із сіл району правоохоронці ліквідували створену ділками нарколабораторію, де вирощувався канабіс.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 310 Кримінального Кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операція з викриття зловмисників проводилася спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

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