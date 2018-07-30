ООС: Ворог 30 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Південного, Новгородського, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного.

За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки двох окупантів поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Травневого, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки та Павлополя.