ООС: Противник стріляє із забороненої зброї

Противник 25 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Разом з цим, окупанти поблизу Кримського та Водяного застосовували 82-мм міномети.

Також, ворог здійснив спробу захопити позиції одного з підрозділів у районі населеного пункту Кримське силами диверсійно-розвідувальної групи. Об'єднані сили були змушені застосувати чергові вогневі засоби, зазнавши втрат противник відступив.

За минулу добу у ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули і двоє отримали поранення. Чотирьох окупантів знищено, ще шістьох поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Опитного та Павлополя.