Нацгвардія переходить на модель НАТО в підготовці сержантського складу

На базі Київського факультету Національної академії Національної гвардії України більше місяця працює робоча група у складі головних старшин територіальних управлінь, військових частин Національної гвардії та офіцерів Навчальних центрів під керівництвом представників Збройних сил Канади.

Протягом цього часу представники військових формувань Канади, США, Румунії відпрацьовували з військовослужбовцями Нацгвардії стратегію нового системного підходу до підготовки сержантського складу НГУ, планування військової підготовки та розробки тренувальних програм за стандартами НАТО.

Під час роботи було проаналізовано канадську модель кар’єрного зростання, систему підготовки, методику написання програм, яка відрізняється наявністю процесу організації розробки навчальних матеріалів, що забезпечує послідовність здобуття та відповідність знань, навичок, вмінь, які отримуються під час підготовки, вимогам посади і виключає повторне викладення матеріалу.

«Існуюча модель підготовки направлена на процес, запропонована – на результат. Ключовим чинником успіху є деталізація кожного з етапів підготовки. Хочу зазначити, що цей проект був успішним для кожного з його учасників. А його успішність для Нацгвардії визначить час. Виклики сьогодення створюють умови для професійного зростання кожного сержанта, і саме вони візьмуть на себе основне навантаження у навчанні та вихованні підлеглих», - розповіла старший офіцер з методичного та матеріального забезпечення навчального відділу Навчального центру Національної гвардії України лейтенант Оксана Панчик.

Результат проведеної роботи – «Кваліфікаційний стандарт» – збірник всіх вимог підготовки з посиланнями як це необхідно зробити, в який час, за допомогою яких методів і якої навчальної літератури. Це уніфікує викладення навчального матеріалу, створює рівні умови підготовки для всіх курсантів. Навчальний план, передбачений новою системою підготовки, відпрацьовано у відповідності до існуючої нормативно-правової бази, інформує прес-служба МВС.