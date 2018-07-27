Військовий офіцер викрав майна на 95 тисяч гривень

26.07.2018 військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України повідомила про підозру заступнику командира однієї із військових частин у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.

Установлено, що в травні 2014 року для потреб ЗСУ під час проведення антитерористичної операції, військова частина отримала з народного господарства автомобіль КАМАЗ 5320 із балансовою вартістю 95 тисяч гривень. В подальшому, підозрюваний приховав факт отримання даного засобу пересування, не здійснив його облік та не закріпив його за структурним підрозділом військової частини. У зв’язку з цим при проведенні щорічної інвентаризації вказане військове майно неможливо було виявити, чим скористався підозрюваний.

У березні 2016 року підозрюваний привласнив зазначений КАМАЗ 5320, перевіз його на одну із станцій розборки автомобілів у м. Вінниця де й реалізував.

Наразі військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у відкритому щодо підозрюваного кримінальному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.