Військовий офіцер викрав майна на 95 тисяч гривень
Військова прокуратура повідомила про підозру офіцеру ЗСУ за викрадення військового майна.
26.07.2018 військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України повідомила про підозру заступнику командира однієї із військових частин у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.
Установлено, що в травні 2014 року для потреб ЗСУ під час проведення антитерористичної операції, військова частина отримала з народного господарства автомобіль КАМАЗ 5320 із балансовою вартістю 95 тисяч гривень. В подальшому, підозрюваний приховав факт отримання даного засобу пересування, не здійснив його облік та не закріпив його за структурним підрозділом військової частини. У зв’язку з цим при проведенні щорічної інвентаризації вказане військове майно неможливо було виявити, чим скористався підозрюваний.
У березні 2016 року підозрюваний привласнив зазначений КАМАЗ 5320, перевіз його на одну із станцій розборки автомобілів у м. Вінниця де й реалізував.
Наразі військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у відкритому щодо підозрюваного кримінальному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.