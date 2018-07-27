У Берліні відбулася зустріч політичних директорів МЗС країн «нормандської четвірки»

На виконання домовленостей, досягнутих під час берлінської зустрічі Міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» 11 червня 2018 року, 26 липня у Берліні проведено першу зустріч політичних директорів МЗС.

Відбулася предметна дискусія щодо модальностей майбутньої миротворчої операції за мандатом ООН, яка має сприяти виконанню Мінських домовленостей та відновленню суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Попри існування істотних розбіжностей з російською стороною, представники України, Німеччини, Франції та Росії домовилися продовжити роботу над визначенням базових принципів миротворчої операції у зоні конфлікту.

Для української сторони, серед іншого, залишається принциповим, що мандат майбутньої операції має поширюватися на всю тимчасово окуповану територію, включно з державним українсько-російським кордоном у зоні конфлікту, передбачати виведення іноземних збройних формувань, військової техніки і найманців, а також сприяти встановленню миру в регіоні.