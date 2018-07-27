ООС: Ворог продовжує обстріли, є загиблі та поранені
Противник 32 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ.
Важке озброєння не застосовувалося.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Гірського, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Пісків, Водяного, Лебединського, Гнутового, Чермалика, та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Гнутового застосовували протитанкові керовані ракети.
За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав поранення.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Гірського, Майорська, Мар’їнки, та Широкиного.
За даними розвідки минулої доби двоє окупантів загинуло, ще двоє дістали поранення.