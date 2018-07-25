Знайдено «Мерседес», що перебував у міжнародному розшуку

На лінію паспортного контролю в пункті пропуску «Тиса» прибув автомобіль «Мерседес» 2006 року випуску під керуванням нашого співвітчизника. Під час перевірки документів прикордонниками Чопського загону стосовно транспортного засобу іспанської реєстрації відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Як з’ясувалось, іномарка була викрадена на території Італії.

Водія та автомобіль передано представникам Нацполіції встановленим порядком. По всім випадкам поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу.