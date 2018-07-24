У Парижі знайдено мертвою співзасновницю Фемену

У Парижі вчинила самогубство одна із засновниць та активісток міжнародного жіночого руху Femen Оксана Шачко.

Факт самогубства підтвердила інша співзасновниця цієї організації Анна Гуцол. У розмові з Громадським вона зазначила, що очікується підтвердження від паризької поліції. Інша активістка Фемену Інна Шевченко сказала інформаційному агентству AFP: «Оксану знайшли мертвою в її паризькій квартирі у понеділок ввечері». За її словами Шачко залишила повідомлення, в якому англійською мовою написала «ви всі – фейк».

Оксана Шачко мала 31 рік.