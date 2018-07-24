Міжбанк закрився доларом по 26,52-26,57 грн, євро - 31,03-31,09 грн

Торги на міжбанківському валютному ринку сьогодні, у вівторок 24 липня, доларом закрилися на 26,52-26,57 грн. Про це повідомляє фінансовий портал IBC.ua.

В порівнянні із закриттям міжбанку в попередній робочий день вартість долара зросла на 6 копійок у купівлі, і на 7 копійок - у продажу.

Котирування євро зросли на 3 копійки на купівлі і на 4 у продажу, - до 31,03-31,09 грн.

Курс російського рубля трохи зріс - до 0,422-0,423 грн.

Нагадаємо, 23 липня міжбанківський валютний ринок закрився наступними ціновими показниками: по долару - 26,46-26,50, показники по валютній парі євро-гривня склали - 31,00-31,05, а котирування рубля знаходилися на рівні - 0,418 - 0,419.