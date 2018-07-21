У першій половині 2018 року 74 українці отримали міжнародний захист у Польщі

Все більше іноземців хоче залишитися у Польщі на триваліший час. Про це повідомив Якуб Дудзяк з Управління з питань іноземців у Варшаві. За офіційними даними, у першому півріччі цього року число іноземців із посвідками на перебування збільшилася на 25 тис. У середині 2018 року такий дозвіл мало загалом 350 тис. осіб, повідомляє Польське радіо.

За повідомленням Управління з питань іноземців, велике зацікавлення в одержанні дозволу на проживання у Польщі зберігається на високому рівні, хоча у першій половині 2018 року динаміка збільшення кількості посвідок була на приблизно 30% меншою у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За словами Якуба Дудзяка, у першій половині цього року число іноземців з дійсними дозволами на перебування збільшилося на 25 тис. осіб, натомість у першій половині 2017 року – на 36 тис.

Від початку року найбільше, тобто на 18 тисяч осіб, збільшилася група громадян України, котрі мають дозвіл на проживання у Польщі (збільшення до 163 тис.). На 3 тис. стало більше також білорусів (збільшення до 18 тис.), 1,1 тис. громадян Індії (до 8 тис. осіб) та на 800 в’єтнамців (збільшення до 12,5 тис. осіб).

Найбільше – на 19 тис. – збільшилося число посвідок на тимчасове перебування на період до 3-х років. Кількість дозволів на постійне перебування зросла на 3 тис.

Ці дані не враховують іноземців, котрі перебувають у Польщі на підставі віз.

«Більшість іноземців перебуває у Польщі тимчасово, наприклад на підстав віз. Все більше іноземців хоче залишитися у нашій країні на триваліший час, про що свідчить щораз більше число заяв про отримання дозволу на перебування, а також кількість осіб, котрі мають такі документи. Це поступове та постійне збільшення, що триває від 2014 року, в основному завдяки іммігрантам з України», - сказав Дудзяк. За його словами, у найближчі місяці ця тенденція збережеться.

Найчастіше іноземці приїжджають до Польщі на заробітки. Цьогоріч це стосувалося 75% заяв. 10% заявників хотіло залишитися у Польщі за сімейними міркуваннями, а 7% - у зв’язку з початком або продовженням навчання.

У середині цього року дійсні посвідки на перебування у Польщі мало 350 тис. іноземців. На початку 2018 року ця кількість становила 325 тис., а на початку 2017 року – 266 тис.

Крім того, у першій половині цього року 2,1 тис. іноземців попросило у Польщі міжнародного захисту. Це на 29% менше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. Найчастіше захист у Польщі хотіли отримати росіяни (68%) та українці (10%).

За повідомлення Управління з питань іноземців, у першій половині 2018 року міжнародний захист у Польщі отримали 255 іноземців. Це були, в основному, громадяни України (74 особи) та Росії (42 особи).