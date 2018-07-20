На Закарпатті затримано групу наркозбувачів

Поліцейські застосували вогнепальну зброю.

Під час затримання один зі зловмисників чинив опір поліцейським. Для зупинки його транспортного засобу поліцейські застосували вогнепальну зброю. Ніхто з людей не постраждав. Слідчі дії тривають.

Департаментом протидії наркозлочинності під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Західного регіону України 18 липня проведено спецоперацію в Закарпатській області із затримання членів організованої групи наркоділків. Про це повідомив начальник Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Андрій Кіхтенко.

За його словами, члени ОЗГ налагодили контрабандний канал постачання крупних партій екстракційного опію з Угорщини до України та подальший його збут на території нашої держави.

У ході документування протиправної діяльності фігурантів під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Західного регіону України із залученням представників Головного управління Національної поліції у Львівській області проведено низку негласних слідчих (розшукових) заходів. У результаті цих заходів правоохоронці викрили факт збуту членами злочинної групи 1 л екстракційного опію та встановлено додаткові факти протизаконної діяльності фігурантів.

Встановлено, що учасники групи упродовж тривалого часу займалися виготовленням та постачанням наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах як на території регіону, так і поза його межами.

У затриманих вилучено велику партію наркотичних засобів, а також вогнепальну та холодну зброю.

Під час затримання один зі зловмисників чинив опір законним вимогам поліцейських. Тому для зупинки транспорту, яким пересувався зловмисник, патрульні підрозділу тактико-оперативного реагування були змушені застосувати вогнепальну зброю. Постраждалих немає.

Як розповів начальник Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрій Кіхтенко, наразі проведено 20 обшуків, в ході яких вилучено речові докази.

«У результаті спецзаходів вилучено 7,5 кг опію екстракційного (концентрату), що за цінами «чорного» ринку становить майже 15 мільйонів гривень. Вилученого наркотику вистачило би на виготовлення 150 тисяч «доз», - зазначив Олександр Кіхтенко.

Відносно 5 затриманих вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування в межах кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, триває. Згідно з законодавством наркоділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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