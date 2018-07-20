НАБУ наполягає на звільненні Холодницького

16 липня 2018 року Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник скерував до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (далі – КДКП) заперечення на висновок її члена, який рекомендує обмежитися доганою попри підтверджені достатні підстави для звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Оскільки у висновку члена КДКП констатовано неодноразове вчинення Назаром Холодницьким саме грубих порушень, то наявні усі передбачені законом підстави для прийняття Комісією рішення про неможливість його перебування на посаді прокурора, що тягне за собою припинення його повноважень як прокурора та, як наслідок, припинення повноважень на адміністративній посаді – Заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», – йдеться у листі.

Внаслідок розгляду скарг Директора НАБУ та Генерального прокурора України член КДКП у своєму висновку підтвердив грубі порушення очільником САП правил прокурорської етики, розголошення відомостей, які стали йому відомі під час виконання службових повноважень, вчинення дій, що порочать звання прокурора, незаконного втручання у службову діяльність іншого прокурора тощо. Водночас, член КДКП говорить, що рішення про звільнення Назара Холодницького із займаної ним адміністративної посади має ухвалюватися за рекомендацією Ради прокурорів України та за наявності визначених Законом «Про прокуратуру» підстав, які, відповідно до висновку КДКП, нібито відсутні.

Разом з тим, цим же Законом передбачено, що Комісія може приймати рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора і припинення її повноважень. Зокрема, якщо вчинений ним дисциплінарний проступок має характер грубого порушення. А це стосовно дій Назара Холодницького підтверджено висновком КДКП. Також, відповідно до Закону, у випадку, коли прокурор обіймає адміністративну посаду, його повноваження на ній припиняються у разі звільнення з посади прокурора або припинення повноважень на посаді прокурора.

НАБУ переконане, підтверджені висновком КДКП неодноразові грубі порушення Назара Холодницького є достатніми законними підставами для прийняття рішення про неможливість перебування його на посаді прокурора, а відтак і припинення повноважень на адміністративній посаді – Заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до ч.3 ст.51, ч.2 ст.41 Закону «Про прокуратуру».

Національне бюро вважає, що у даному випадку КДКП може і має ініціювати перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення керівника САП.