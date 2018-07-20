ООС: Противник 18 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ

Упродовж минулої доби, 19 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Противник 18 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.

Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Жовтого, Луганського, Світлодарська, Майорська, Авдіївки, Пісків, Кам’янки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного та Водяного. Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я.

Вчора, втрат серед захисників України не має.

За даними розвідки троє окупантів загинули і одного було поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Широкиного та Водяного. Внаслідок прицільного ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.