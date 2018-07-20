Стало відомо, що говорили про Україну Трамп і Путін

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом в Гельсінкі запропонував провести референдум на Донбасі.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на двох співрозмовників, які перебували на нараді Путіна з послами.

Так, російський президент запропонував провести голосування серед місцевих жителів Донбасу щодо статусу їх регіону. Все це повинно пройти під егідою міжнародної спільноти.

Як уточнив один зі співрозмовників, Трамп попросив Путіна не говорити про ідею референдуму на прес-конференції після саміту, щоб дати йому можливість обміркувати таку пропозицію.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати подробиці того, що президент Росії сказав про Україну в Гельсінкі.

"Обговорювалися деякі нові ідеї. Вони будуть над ними працювати", - заявив він.

"Хоча Путін охарактеризував пропозицію як таку, що допоможе покласти край чотирирічному конфлікту в Україні. Буде важко "продати" референдум Україні та її прихильникам в Європі", - написали Bloomberg.

Як повідомляв NEWSONE, 16 липня президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін в Гельсінкі провели особисту зустріч в закритому форматі. Після зустрічі американський президент заявив, що конструктивний діалог з Росією відкриває нові шляхи для досягнення миру і стабільності. Він назвав Росію союзником і зазначив, що зустріч з Путіним пройшла чудово. Також Трамп заявив, що чекає нової зустрічі з Володимиром Путіним.