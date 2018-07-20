Викрито на хабарах начальника райполіції Одещини

Полковник поліції протягом року вимагав гроші від приватного підприємця.

Джерело: Відомості

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах начальника одного з районних відділів Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Оперативники спецслужби встановили, що полковник поліції протягом року вимагав гроші від приватного підприємця за безперешкодне здійснення оборудок з металобрухтом та непритягнення до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали поліцейського на пункті прийому металобрухту під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі десять тисяч гривень.

При санкціонованих обшуках за місцем служби зловмисника правоохоронці виявили в сейфі готівку в іноземній та національній валюті в еквіваленті понад шістдесят тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з військовою прокуратурою Одеського гарнізону та підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції.

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