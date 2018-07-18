У 2019 році на Київщині буде проведений пробний перепис населення

18 липня Кабінет Міністрів України за ініціативи Мінекономрозвитку ухвалив рішення про проведення пробного перепису населення України в 2019 році.

Пробний перепис дозволить підготувати механізми та засоби для проведення Всеукраїнського перепису, які використовувалися востаннє у 2010 році.

Це рішення є частиною підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2020 рік.

Так, проведення пробного перепису населення дозволить:

сформувати технології, відпрацювати інструменти та методи проведення Всеукраїнського перепису населення;

оновити інструменти проведення Всеукраїнського перепису населення, зокрема протестувати використання під час перепису планшетів та ноутбуків, щоб прискорити внесення статистичної інформації та її обробку;

опрацювати основні організаційні заходи здійснення Всеукраїнського перепису населення, включаючи подальше опрацювання отриманих даних.

За пропозицією Державної служби статистики пробний перепис населення буде проводитися в Оболонському районі Києва та Бородянському районі Київської області у грудні 2019 року.

Уряд визначив Державну службу статистики України відповідальною за проведення пробного перепису населення. Водночас Національна поліція України має забезпечити публічну безпеку і порядок на час проведення пробного перепису.