Польща передала Україні екс-головного бухгалтера «Укрспирту»

Екс-головного бухгалтера українського державного підприємства «Укрспирт» Сергія Безродного екстрадували з Польщі в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності. Про це у Faсebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган, передає Українська правда.

«Фактична передача останнього була здійснена 16 липня в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення „Дорогуськ- Ягодин”», - написала Сарган.

17 липня Шевченківський районний суд Києва обрав Безродному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначив заставу в сумі 27 млн 615 тисяч гривень.

За словами Сарган, наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться судово-економічна експертиза.

Зокрема, Безродного звинувачують у розтраті коштів держпідприємства.

«Він за попередньою змовою з іншими службовими особами розтратив кошти ДП на загальну суму 260 млн. 808 тисяч 631 гривень та за попередньою змовою групою осіб ухилився від сплати податків, що призвело до ненадходження до держбюджету коштів в розмірі 49 млн 859 тисяч 541,23 грн», - повідомила вона.

У січні в Румунії затримали екс-генерального директора державного підприємства «Укрспирт» Михайла Лабутіна.