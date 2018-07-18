Викрито канал переміщення наркотиків в Україну

Один з каналів викрили нещодавно на кордоні з Польщею. Оперативні співробітники Держприкордонслужби певний час відслідковували та документували трафік переміщення наркотичних речовин, а фігурантів справи взяли на контроль.

Днями причетну до незаконної діяльності особу затримали в пункті пропуску «Краківець» під час спроби перевезти наркотичні засоби. Відносно неї в момент перетину кордону спрацювала база даних.

Чоловік, який виявився громадянином Румунії, рухався в Україну легковим автомобілем «Audi» литовської реєстрації. Прикордонники вивели авто із загального потоку та здійснили поглиблений огляд іномарки.

У порожнині паливного баку правоохоронці знайшли дев’ять запаяних поліетиленових пакетів з наркотичною речовиною попередньо екстазі, загальною вагою близько 7,8 кілограмів.

По даному факту проінформовано співробітників УСБ України у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».

Громадянина, наркотичну речовину та транспортний засіб передано УСБ України у Львівській області. Наразі тривають подальші слідчі дії.