В Умані затримано продавця ртуті

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури затримали мешканця Уманського району під час спроби продажу трьох кілограмів ртуті.

Правоохоронці встановили, що зловмисник намагався реалізувати високотоксичну хімічну речовину першого класу небезпеки – ртуть металеву. За балон з майже трьома кілограмами ртуті він планував отримати дванадцять тисяч гривень.

Правоохоронці затримали продавця поблизу однієї із кавʼярень Умані під час отримання коштів за хімречовину.

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове слідство, під час якого встановлюється походження ртуті.