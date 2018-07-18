ООС: Ворог проявляє активність по всіх напрямках

Упродовж минулої доби, 17 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалось.

Російські окупаційні війська проявляли активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Оріхового, Новолуганського, Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика. Вчора, внаслідок ворожого вогню один наш захисник загинув, двоє отримали поранення.

Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь.

За даними розвідки трьох окупантів було знищено і трьох поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 7 разів обстріляли позиції українських захисників біля Троїцького, Світлодарська, Луганського, Авдіївки, Водяного та Лебединського. Тричі ворог застосував 82-мм міномети.