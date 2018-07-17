Клініка в Києві організувала постачання немовлят закордон

Про це 16 липня повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. Під виглядом надання послуг із проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства зловмисники упродовж кількох років записували іноземних громадян батьками народжених в Україні дітей. На підставі цих документів іноземці вивозили немовлят за кордон. Наразі поліцейськими встановлено особи кількох сотень сурогатних матерів, які користувалися послугами викритої клініки.

Голова Нацполіції Сергій Князєв наголосив, що у реалізації цього розкриття Нацполіція вийшла на новий рівень розслідування кримінальних проваджень, які до цього часу не мали великих перспектив у розслідуванні.

Так, співробітниками Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з поліцейськими Києва та співробітниками Державної фіскальної служби під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України викрито протиправну діяльність 41-річного іноземця.

Встановлено, що чоловік упродовж 2011–2018 років на території України на базі створеної ним клініки у сфері репродуктивної медицини організував протиправну діяльність, пов’язану з наданням послуг з проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства.

На основі підроблених документів, зокрема ‑ довідки про генетичну спорідненість, у клініці іноземних громадян записували батьками новонароджених громадян України. На підставі цих документів порушники отримували свідоцтва про народження дітей, а згодом ‑ і дозвіл на переміщення новонароджених через державний кордон України як іноземців-нерезидентів України. Відтак учасники оборудки вчиняли одну із форм торгівлі людьми ‑ незаконну угоду, об’єктом якої є малолітні діти.

Зокрема, поліцейські встановили факт вивезення іноземцями дитини, народженої у Вінниці, за межі України. Хлопчика вдалося вивезти на підставі підроблених документів.

За словами Юрія Луценка, потенційні батьки на момент запліднення навіть не перебували на території України і не надавали свого біоматеріалу.

«Італійське подружжя, використавши завідомо підроблені документи медичного центру, зареєстрували себе батьками новонародженої дитини та в жовтні 2011 року вивезли її до Італії. За вчинення цих дій медичний центр отримав 32 тисячі євро. Сурогатна мати – 6 тисяч євро», – розповів Генпрокурор.

Крім того, поліцейські встановили осіб, які здійснювали вербування сурогатних матерів, вели облік, конвертацію та легалізацію коштів, отриманих від злочинної діяльності, а також виплату «зарплатні». Правоохоронці встановили осіб, які займалися супроводженням та розселенням іноземців, проводили рекламу клініки.

За результатами огляду документів, вилучених в ході обшуків, встановлено та складено список із кількох сотень сурогатних матерів. Наразі поліцейські опитують цих жінок на предмет вчинення стосовно них незаконних дій службовими особами клініки.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили факти ухилення порушників від сплати податку на прибуток у сумі в кілька десятків мільйонів гривень. Окрім того, встановлено факти ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб, які надавали послуги з сурогатного материнства.

За виявленими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 та ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

У розслідуванні вказаних правопорушень, встановленні та притягненні до відповідальності причетних до них осіб, українські правоохоронці співпрацюватимуть з іноземними колегами.

«Саме цим розслідування ми викрили ряд недоліків в законодавчій ініціативі. Тому звертаємося до Верховної Ради, щоб, відповідно з Міністерством охорони здоров’я, розробити чітку нормативну базу, яка б могла розділити, де є злочин, а де нема», ‑ наголосив Сергій Князєв.

Він додав, що правоохоронці направили 16 міжнародних доручень до інших держав стосовно конкретних немовлят щодо дослідження ймовірних сурогатних батьків для проведення тесту ДНК, а також інших слідчих дій.

«Коли ми отримаємо відповіді, зрозуміємо реальні масштаби цього правопорушення. Закликаємо всі приватні медичні установи чітко дотримуватися законодавства та не гратися з такою формою бізнесу, тому що ми маємо матеріал та інструмент для ефективного розслідування», ‑ підкреслив Сергій Князєв.