У КПВВ «Каланчак» виявлено викрадений Nissan Juke

Сьогодні вночі до контрольного пункту «Каланчак» прибув «Nissan Juke» 2014 року випуску під керуванням нашого співвітчизника. Чоловік прямував до ТОТУ АР Крим. Під час здійснення заходів контролю стосовно українця спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, зазначена іномарка розшукується правоохоронними органами України.

Встановленим порядком прикордонники передали транспортний засіб представникам Національної поліції для встановлення всіх обставин. По факту виявлення іномарки поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в Києві.