Жителі Київщини організували постачання зброї з території бойових дій

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували низку фактів продажу членами групи засобів ураження на загальну суму понад сто тисяч гривень та вилучили гранатомети РПГ-22, карабін СКС, гранати РГД-5 та Ф-1, набої до автомату Калашникова.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.