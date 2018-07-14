На Одеській митниці на систематичних хабарах затримано держінспектора
Посадовець вимагав від громадян гроші за переміщення транспортних засобів з вантажем.
Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого державного інспектора одного з митних постів Одеської митниці Державної фіскальної служби.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від громадян гроші за переміщення через державний кордон транспортних засобів з вантажем фруктів без належного митного оформлення. Оперативники спецслужби задокументували, що «тіньова каса» коштів отриманих в результаті незаконної діяльності складала понад двадцять тисяч гривень щодня.
Співробітники СБУ затримали зловмисника згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергового «траншу» у розмірі сім тисяч гривень.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з прокуратурою.
Стрічка новин
- У КПВВ «Каланчак» виявлено викрадений Nissan Juke 11:27
- В Шамотулах загинув український будівельник 08:45
- ООС: Ворог продовжує обстрілювати українські позиції 08:41
- Жителі Київщини організували постачання зброї з території бойових дій 08:08
- Вєрка Сердючка збирається у прощальний тур 15:25
- На Одеській митниці на систематичних хабарах затримано держінспектора 15:16
- У чоловіка Ані Лорак на стороні є кохана жінка 15:11
- У старіючому Тарзані розчарувалася публіка 10:45
- Вимагачу 350 тисяч доларів за "заручників"-дітей світить 6 років за гратами 10:31
- Тайланд: Рятувальники відмовилися від задуму визволяти дітей з печери вплав 09:07