На Одеській митниці на систематичних хабарах затримано держінспектора

Посадовець вимагав від громадян гроші за переміщення транспортних засобів з вантажем.

Джерело: Відомості

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах старшого державного інспектора одного з митних постів Одеської митниці Державної фіскальної служби.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від громадян гроші за переміщення через державний кордон транспортних засобів з вантажем фруктів без належного митного оформлення. Оперативники спецслужби задокументували, що «тіньова каса» коштів отриманих в результаті незаконної діяльності складала понад двадцять тисяч гривень щодня.

Співробітники СБУ затримали зловмисника згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергового «траншу» у розмірі сім тисяч гривень. 

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з прокуратурою.

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