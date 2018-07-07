Вимагачу 350 тисяч доларів за "заручників"-дітей світить 6 років за гратами

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва 24-річному жителю Коломийського району Івано-Франківської області, який надіслав неправдиве повідомлення про 20 дітей-заручників і вимагав за їх звільнення 350 тисяч доларів США, оголошено про підозру, інформує прокуратура міста Києва.

Так, 01.07.2018 на електронну пошту антитерористичного центру СБУ надійшло повідомлення про те, що невідомі особи тримають у заручниках 20 дітей (з переліком прізвищ та імен 11 з них) та вб’ють їх, якщо їм не заплатять 350 тис. доларів США або еквівалент у крипто валюті у розмірі 54 біткойнів.

В межах кримінального провадження, розпочатого за вказаним фактом, правоохоронці перевірили усі імена та прізвища дітей у списку. Як з’ясувалося, більшість із них значилась або значиться у списках розшуку безвісти зниклих дітей. Деякі з них були знайдені, а їх місцезнаходження встановлено - діти перебували вдома.

Одночасно працівниками Головного слідчого управління та Департаментів кіберполіції і внутрішньої безпеки НПУ проводилися невідкладні слідчо-розшукові заходи з встановлення ІР-адреси пристрою, з якого надійшло повідомлення, а також особи, яка його надіслала.

Зловмисником виявися 24-річний раніше не судимий житель Коломийського району Івано-Франківської області. У ході обшуку, проведеного за місцем його проживання, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон. Сам молодик повністю зізнався у вчиненні цього злочину.

Його дії попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 (завідоме неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) КК України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.