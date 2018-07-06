На рівненському полігоні стався вибух, є вбиті та поранені

УНІАН

"Сьогодні, 6 червня, о 05.55, під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні сталася надзвичайна подія", - йдеться у повідомленні прес-служби командування Сухопутних військ ЗСУ.

За попередніми даними, вибухнув міномет.

Троє загиблих військових отримали "травми, несумісні з життям", повідомляється. Інші отримали поранення різних ступенів важкості.

Військові навчання призупинили. Командування призначило службове розслідування. Деталі інциденту з'ясовуються.