Студенти затребуваних професій отримуватимуть більшу стипендію

5 липня 2018 року Урядовий комітет під головуванням Степана Кубіва схвалив ініційований Мінекономрозвитку проект Постанови Кабінету Міністрів України, яким вносяться зміни до механізму здійснення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації кадрів у 2018 році.

Зокрема, проектом постанови передбачені такі зміни на 2018/2019 навчальний рік:

Заборону здійснення перерозподілу обсягів замовлення між галузями знань. Відтак учбові заклади не матимуть права у разі недобору на технічні спеціальності збільшити кількість, наприклад юристів. Ця практика уже призвела до розбалансування ринку на користь популярних, але незатребуваних професій та часто є причиною труднощів з пошуком роботи для випускників спеціальностей, які навчалися за державним замовленням внаслідок перерозподілу обсягів замовлення.

Відсутність державного замовлення за освітнім напрямком “Право” для бакалаврів та магістрів заочної форми навчання у зв'язку з фактичною відсутністю заявок.

Додаткові зміни, які запропоновані на 2019/2020 навчальний рік передбачають:

Формування державного замовлення з урахуванням потреб ринку праці та економіки. Так, згідно з новим механізмом, студенти за найбільш затребуваними на ринку праці напрямами підготовки (зокрема інженерними, технічними, аграрними тощо) отримають додаткову мотивацію - більш високу стипендію та додаткові соціальні пільги при першому працевлаштуванні;

Аналіз та прогнозування ринку праці стануть обов'язковими. На їхній основі буде напрацьована відповідна методика формування державного замовлення на наступні навчальні роки;

Аналіз стану безробіття для внесення змін до державного замовлення на наступний рік з урахуванням реальної потреби ринку праці у фахівцях конкретних спеціальностей;

Запровадження системи моніторингу працевлаштувань за напрямами підготовки та видами економічної діяльності для наступного коригування обсягів державного замовлення на наступний навчальний рік.

“Сьогодні державне замовлення не відображає потребу ринку. Ми випускаємо більше юристів та економістів, ніж потрібно, водночас суттєво недобираємо інженерів, математиків та інших спеціалістів, яких підприємства дуже потребують. Тож складається парадоксальна ситуація - держава спочатку оплачує навчання непотрібної професії, допомогу по безробіттю якщо людина не може знайти роботу за спеціальністю, а потім ще й перепідготовку. А фахівців з потрібних професій підприємства наймають за кордоном, бо українських не можуть знайти. Ми маємо негайно виправити цю ситуацію заради майбутнього української економіки”, - коментує ініціативу Степан Кубів.

Проект постанови підтриманий Міністерством освіти і науки буде найближчим часом переданий на розгляд Уряду. У разі схвалення Постанови це дозволить поліпшити ситуацію на ринку праці, скоротити безробіття та запобігатиме відтоку кваліфікованих кадрів за кордон.