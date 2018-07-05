Державні підприємства організували незаконний вилов риби в Азовському морі

Вилучено майже 500 тонн риби та рибної продукції.

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією, у взаємодії із морською охороною Держприкордонслужби блокували масштабний незаконний вилов риби в акваторії Азовського моря.

Оперативники спецслужби встановили, що керівники двох державних установ зі сфери рибного господарства та екології моря організували схему незаконного вилову риби під час нерестової заборони в Азовському морі. Використовуючи квоту на вилов біоресурсів, у тому числі у нерестовий період, чиновники надавали дозволи приватним структурам на вилов нібито зразків риби, необхідних для проведення відповідних досліджень. Насправді зловмисники браконьєрським шляхом здійснювали незаконний промисел в особливо великих розмірах.

У ході спецоперації правоохоронці затримали та заарештували в акваторії Азовського моря два судна, на яких знаходилося майже десять тонн риби, виловленої браконьєрами.

Під час проведення двадцяти п’яти обшуків на складах суб’єктів господарювання, причетних до незаконного промислу, вилучено майже п’ятсот тонн риби та рибної продукції.

За попередніми висновками фахівців сума державних збитків сягає п’ятдесяти мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 249 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативно дії для притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до незаконного вилову.

Операція проводилась із залученням спецпідрозділу поліції «Корд».

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