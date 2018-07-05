Все більше українських заробітчан зацікавлені залишатись у Польщі якнайдовше

Видання «Dziennik Gazeta Prawna» на основі даних польського Національного банку пише про те, що міграційний потенціал з України вичерпується. Менше зростання, а навіть зниження заробітної плати у випадку короткотермінової імміграції може означати, що на польський ринок праці перестали прибувати нові іммігранти, а особи, які прибули раніше, залишаються тут довше і в цій статистиці не беруться до уваги.

Це підтверджують також дані про грошові перекази за кордон, здебільшого заробітчан з України. У першому кварталі цього року їх сума була рекордною – 379 мільйонів злотих, тобто на 35 відсотків більше, ніж у кінці 2017 року. Газета відзначає, що змінюється модель праці в Польщі – чоловіки питають про можливість влаштувати на роботу дружину і навпаки. «Це свідчить про те, що емігрувати хочуть цілі сім’ї», – коментує Пйотр Рафальський з агентства посередництва у працевлаштуванні.

На думку економістів, така тенденція позитивна для польської економіки не лише у фінансовому, але й у демографічному вимірі, пише Польське радіо.