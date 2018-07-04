Українка намагалася вивезти малолітніх дітей у Румунію

Прикордонники Чернівецького загону запобігли незаконному вивезенню з України двох неповнолітніх дітей минулої доби.

Наша співвітчизниця, що прямувала з малечою 2003 та 2004 років народження до Румунії через пункт пропуску «Порубне», пред’явила на контроль правоохоронцям підроблений дозвіл на вивіз дитини від батька. Нотаріально засвідчена заява видана Генконсульством України в Мілані містила ознаки підробки.

Громадянку України разом з дітьми передано до правоохоронних органів. По даному факту поінформовано представників Національної поліції про виявлення ознак правопорушень ч.4 ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».