На Львівщині сержант торгував боєприпасами

У Львівській області затримано військовослужбовця, який торгував боєприпасами. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури західного регіону.

Установлено, що сержант однієї з військових частин області привласнив вибухові речовини та боєприпаси – 2 гранати РГД-5, 20 порохових зарядів та понад 200 патронів калібру 7,62 мм з метою їхнього подальшого збуту.

2 липня 2018 року під час чергової спроби реалізації партії боєприпасів бійця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Кошти в розмірі 4 тис. грн, а також бойові припаси та вибухові речовини виявлено та вилучено.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України ("Збут бойових припасів, вибухових речовин") та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.