Фінляндія надасть Україні 6 млн євро безповоротної допомоги на освіту

Верховна Рада України здійснила ратифікацію довгоочікуваної Угоди між Україною та Фінляндією щодо підтримки реформи Нова українська школа. Відповідний Закон про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндії про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи" було підтримано парламентом 3 липня 2018 року. «ЗА» ратифікацію проголосувало 247 народних депутатів.

«Як відомо фінська загальна середня освіта є однією з провідних у світі. При цьому Фінляндія обрала одним із пріоритетів співпраці з Україною саме напрям освіти, оскільки вони оцінили нашу реформу, як надзвичайно прогресивну. Ми маємо після ратифікації отримати 6 млн євро безповоротної допомоги. І ці гроші будуть спрямовані найперше на підвищення кваліфікації вчителів, зокрема покращення підготовки в педагогічних університетах», - пояснила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, коли агітувала депутатів підтримати ратифікацію з трибуни Верховної Ради України.

Згідно з Угодою, окрім підвищення кваліфікації вчителів, Україна та Фінляндія також працюватимуть над популяризацією освіти та вдосконаленням освітнього середовища, зокрема йдеться про розробку електронних навчальних матеріалів.

Передбачені Угодою 6 млн євро допомоги розраховані на 4 роки для втілення пріоритетних завдань Нової української школи.

Нагадуємо, що текст відповідної Угоди між Україною та Фінляндією було схвалено Урядом ще 28 лютого 2018 року.

5 березня 2018 року в Києві цю Угоду було підписано Міністром освіти і науки Лілією Гриневич та Міністром закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні.

30 травня 2018 року проект закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндії про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи" було подано Урядом на розгляд Верховної Ради України.