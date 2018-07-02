Незадекларованих 6,2 тисячі доларів США та 140 тисяч російських рублів виявлено у КПВВ «Майорське»

У контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське», що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, співробітники Держприкордонслужби виявили у двох громадян України незадекларовану готівку.

Сьогодні вранці прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об’єднаних сил під час здійснення заходів контролю зафіксували в особистих речах двох українців, що прямували пішки з ТОТУ, 6,2 тисячі доларів США та 140 тисяч російських рублів.

Громадян України та знайдені кошти встановленим порядком передано представникам Нацполіції.