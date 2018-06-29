Активісти знесли огорожу в Конче-Заспі, відкривши доступ до Дніпра

Про це повідомив Сергій Мазур на своїй сторінці у фейсбук.

"Бійці АТО, активісти С14 та Ветеранського братерства звільнили доступ до Дніпра для дитячого табору "Робінзон".

Мажори з Конча-Заспи незаконно заблокували доступ до річки і поплатилися за це.

Були сутички з тітушками і їх рішалами, затримання Беркутом та вилучення зброї у криміналітету.

Деталі згодом.

День Конституції вдався. Діти щасливі", - написав він.

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