Активісти знесли огорожу в Конче-Заспі, відкривши доступ до Дніпра
Про це повідомив Сергій Мазур на своїй сторінці у фейсбук.
"Бійці АТО, активісти С14 та Ветеранського братерства звільнили доступ до Дніпра для дитячого табору "Робінзон".
Мажори з Конча-Заспи незаконно заблокували доступ до річки і поплатилися за це.
Були сутички з тітушками і їх рішалами, затримання Беркутом та вилучення зброї у криміналітету.
Деталі згодом.
День Конституції вдався. Діти щасливі", - написав він.
Стрічка новин
- Зеленський пропонує Вакарчуку обєднатись на виборах 13:59
- На супутнику Сатурна виявлені ознаки позаземного життя 10:13
- Лідери ЄС погодилися подовжити санкції проти Росії 10:05
- У подружжя Пугачової-Галкіна зявилася третя дитина 07:54
- Активісти знесли огорожу в Конче-Заспі, відкривши доступ до Дніпра 07:45
- Чоловік розстріляв журналістів через наклеп на нього 07:39
- ООС: Ворог обстрілює з танків, артилерії, мінометів 07:28
- Людмилу Денисову не пускають до Сенцова 13:23
- Відомого діджея заарештували за вбивство і згвалтування вчительки через 26 років 12:34
- Лобода після пологів накрутила розцінки на свої виступи 20:49