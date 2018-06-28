Людмилу Денисову не пускають до Сенцова

Про це повідомляє сайт омбудсмена.

Людмила Денисова зазначає, що співробітники колонії не допускають її на територію в'язниці і повідомляють, щоб український омбудсмен очікувала відповіді керівництва. Письмові заяви від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини також не приймаються.

"Через ворота я бачу, що люди, які приїхали кортежем, ходять по території, Тетяна Москалькова робить селфі ... А нам всім болить Олег Сенцов, який голодує вже 46-й день. І ми не маємо точної інформації, що з ним і як він себе почуває ... А російський омбудсмен вийде звідти і знову буде щось говорити про "лікувальне голодування" ", - розповідає Денисова.

Також про те, що Денисову не пускають до Сенцової заявила віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Український омбудсмен Людмила Денисова, яку не пустили до українського політв'язня Олега Сенцова, спробувала додзвонитися до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, однак та не взяла трубку.