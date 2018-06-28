Людмилу Денисову не пускають до Сенцова
Український омбудсмен Людмила Денисова не може потрапити до українського політвязня Олега Сенцова.
Про це повідомляє сайт омбудсмена.
Людмила Денисова зазначає, що співробітники колонії не допускають її на територію в'язниці і повідомляють, щоб український омбудсмен очікувала відповіді керівництва. Письмові заяви від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини також не приймаються.
"Через ворота я бачу, що люди, які приїхали кортежем, ходять по території, Тетяна Москалькова робить селфі ... А нам всім болить Олег Сенцов, який голодує вже 46-й день. І ми не маємо точної інформації, що з ним і як він себе почуває ... А російський омбудсмен вийде звідти і знову буде щось говорити про "лікувальне голодування" ", - розповідає Денисова.
Також про те, що Денисову не пускають до Сенцової заявила віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи.
Український омбудсмен Людмила Денисова, яку не пустили до українського політв'язня Олега Сенцова, спробувала додзвонитися до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, однак та не взяла трубку.